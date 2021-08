Echtgenote laat oude vriend stiekem in huis wonen samen met haar man

Een man raakte gewond nadat hij in een vuurgevecht raakte met iemand waarvan hij dacht dat het een indringer was, maar die een oude vriend van zijn vrouw bleek te zijn.



De vriend van de vrouw woonde minstens één dag in het geheim in hun huis.



De man werd door zijn vrouw geïnformeerd dat iemand inbrak in hun huis in Alabama in de Verenigde Staten, schrijft Inquirer.



De echtgenoot en de indringer, die beiden vuurwapens hadden op dat moment, losten enkele schoten af in het huis.



De vrouw had haar echtgenoot niet verteld dat de zogenaamde indringer een oude vriend was die ze in het geheim in hun huis liet wonen.



De echtgenoot werd in zijn borst geraakt en de ‘indringer’ in zijn been.



De politie zei dat drugs ook betrokken waren bij het incident, omdat de vrouw tijdens het incident high was en niet goed kon worden ondervraagd door de politie.



De autoriteiten onderzoeken de zaak verder.

Reacties

26-08-2021 12:35:02 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 41.256

OTindex: 85.996

Dan moeten deze junkies toch wel een groot huis hebben. Bij ons in ons kleine vinexhuis zou dat onmiddellijk opvallen.



Laatste edit 26-08-2021 12:35

26-08-2021 13:54:05 Buick

Erelid

WMRindex: 1.913

OTindex: 558

Wnplts: amsterdam





@Mamsie , ik zou toch maar eens goed alle kamers gaan inspecteren

26-08-2021 15:00:49 venzje

Oudgediende



WMRindex: 20.990

OTindex: 7.431

Eén dag logeren noem ik geen wonen.

