Bejaarde bevalt voor het eerst en krijgt tweeling op 74-jarige leeftijd

De 74-jarige vrouw wordt gezien als de oudste vrouw die kinderen op de wereld heeft gebracht.



De Indiase is bevallen van een gezonde tweeling middels ivf-techniek.



Yerrametti en haar man Raja, die toen 82 jaar oud was, waren dolblij toen ze erachter kwamen dat ze op het punt stonden een baby te krijgen. Maar een jaar later overleed Raja aan een hartaanval. Dat meldt Face of Malawi.



De vrouw zou al 30 jaar in haar menopauze zitten, maar besloot om via IVF haar langverwachte droom waar te maken.



Ze was al 74 jaar oud, maar droomde er al 55 jaar van om moeder te worden. Na jaren proberen, lukte het maar niet om zwanger te geraken.



Door de bevalling van haar buurvrouw (55) ontstond er bij haar weer het verlangen om aan kinderen te beginnen. Ze stapte hiermee naar de IVF-kliniek en voor ze het wist, was ze zwanger van een tweeling.



Uiteindelijk beviel de vrouw van twee gezonde dochtertjes via een keizersnede.

