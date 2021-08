Zeker 120 ouderen voor 1,7 miljoen euro opgelicht door Ierse nepklusjesmannen

Ierse nepklusjesmannen hebben in de afgelopen jaren minimaal 120 ouderen uit Amsterdam en omgeving opgelicht. In totaal streken ze ruim 1,7 miljoen euro op voor nooit uitgevoerde klussen. Dat schrijft Het Parool.



De krant sprak met twee rechercheurs die zich jarenlang hebben vastgebeten in deze oplichtingszaak.



De oplichtersbende wordt ook wel Irish Travellers genoemd, Ierse nomaden. Ze trekken in wisselende groeperingen door Europa om ouderen op te lichten. Ze hebben het vooral voorzien op vermogende ouderen, die ze heel vriendelijk benaderen om een klusje te doen.



De mannen rijden met busjes met valse namen rond door de wijk. Tegen slachtoffers vertellen ze volgens de krant dat ze verf over hebben van een andere klus en dat ze daarmee nog wel even de kozijnen kunnen komen schilderen. Eenmaal binnen verzinnen ze dat er nog een aantal mankementen moeten worden verholpen, waardoor de prijs opdrijft.



Vorig jaar september werden twee van deze Ierse klusjesmannen door de Amsterdamse rechtbank veroordeeld tot celstraffen van respectievelijk drie jaar en vijftien maanden.

Toch netjes, dat ze de raamkozijnen schilderen.

En spreken en verstaan die ouderen allemaal goed Engels?

Het zijn nietsnutten, oplichters.

En de straffen die ze krijgen vind ik te laag. @allone , waarschijnlijk kunnen ze nog niet eens het deksel van een verfblik krijgen.Het zijn nietsnutten, oplichters.En de straffen die ze krijgen vind ik te laag.

