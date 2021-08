Ontslagen winkelmedewerker met down-syndroom krijgt schadevergoeding van 125 miljoen US dollar

De Amerikaanse warenhuisketen Walmart moet volgens een jury 125 miljoen US dollar betalen aan een gehandicapte ex-medewerker.



De jury is van mening dat het bedrijf de werknemer niet voldoende heeft geaccommodeerd om te kunnen werken met haar handicap.



De vrouw uit de staat Wisconsin werkte 16 jaar lang bij Walmart, maar werd ontslagen omdat ze zich niet kon aanpassen aan wijzigingen aan haar rooster.



Ontslag zou in dit geval in strijd zijn met wetgeving aangaande gehandicapten, meldt disabilityscoop.



Een jury oordeelde dat de vrouw met down-syndroom 150 duizend US dollar moet ontvangen plus een bedrag van 125 miljoen US dollar.



Een woordvoerder van Walmart vertelt echter dat het vonnis zal worden gereduceerd tot een bedrag van 300 duizend US dollar.

Reacties

01-08-2021 20:14:47 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 86.629

OTindex: 37.523

Quote:

Een jury oordeelde dat de vrouw met down-syndroom 150 duizend US dollar moet ontvangen plus een bedrag van 125 miljoen US dollar.



Een woordvoerder van Walmart vertelt echter dat het vonnis zal worden gereduceerd tot een bedrag van 300 duizend US dollar.

of die arme ontslagen vrouw dit nog snapt of die arme ontslagen vrouw dit nog snapt

01-08-2021 20:57:41 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 3.906

OTindex: 3.512

Nou slaat $ 125.000.000,-- ook nergens op natuurlijk.

01-08-2021 21:03:34 Emmo

Stamgast



WMRindex: 51.953

OTindex: 27.530

@Grouse : Voor honderdvijfentwintig miljoen kan ik anders héél hard meppen.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: