14-jarige die huisklusjes moet doen doet aangifte tegen vader wegens kinderarbeid

Een 14-jarige jongen klaagde zijn vader aan omdat hij gedwongen werd om klusjes in huis te doen.



Omdat de jongen uit China constant bezig was op zijn smartphone en zijn huiswerk negeerde, pakte zijn vader zijn telefoon af en droeg hem op om wat huishoudelijk werk te doen, zo meldt Oddity Central.



De smartphoneverslaafde tiener werd boos en ging meteen naar het politiebureau.



Verbaasde politiemannen die kort daarna achter de waarheid kwamen, zeiden dat de vader correct had gehandeld door zijn telefoon af te pakken, waarop de jongen antwoorde: “Denk je echt dat ik alleen die telefoon heb? Dat is zo naïef van je!”

Reacties

30-07-2021 09:09:42 Emmo

Stamgast



WMRindex: 51.914

OTindex: 27.517

Klinkt alsof dat joch een beetje aan het puberen is

30-07-2021 10:28:27 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 6.708

OTindex: 20.576

Yep, een didactische schop onder zijn achterwerk lijkt aardig op zijn plaats.

30-07-2021 12:17:58 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 3.900

OTindex: 3.508

Tja Hersenen zijn nog niet volgroeid op die leeftijd.

Het probleem is alleen dat jonge mensen wel denken dat het zo is.

30-07-2021 12:34:15 Buick

Erelid

WMRindex: 1.777

OTindex: 539

Wnplts: amsterdam

Beetje een lui kind , die mag van mij ook wel aangepakt worden. Anders wordt het niets later.

30-07-2021 12:50:28 Emmo

Stamgast



WMRindex: 51.914

OTindex: 27.517

@Buick :

Ach, was ik vroeger ook. Nog steeds overigens.

