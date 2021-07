Laura heeft tientallen zonnepanelen die bij zonnig weer uitvallen

De Castricumse familie Vonk heeft zevenentwintig zonnepanelen op het dak. Toch komen ze gedurende deze zonnige dagen bedrogen uit. Sinds vorig jaar maart vallen de zonnepanelen bij felle zon namelijk uit. Ondertussen is de energierekening torenhoog. Volgens Peter Hofland, woordvoerder bij Liander, gebeurt dit vaker en lopen de klachten op.



Ook uit de rest van de provincie komen klachten. Het gaat in totaal om zeker 100 probleemlocaties. De afgelopen maanden kwamen bij Liander circa 10 klachten uit Castricum binnen. "De ervaring leert dat achter één klacht vaak meerdere adressen met terugleverproblemen schuilgaan", laat Hofland weten.



Castricum is qua klachten koploper. Hoe dat kan is volgens Hofland moeilijk te zeggen. "Vaak heeft het te maken met de samenstelling van de wijk. Veel mensen in de wijk hebben de financiële mogelijkheden in zonnepanelen te investeren, houden zich meer bezig met het milieu of stimuleren elkaar om tot het kopen van zonnepanelen over te gaan."



De familie Vonk bouwde in 2017 een huis aan de rand van Castricum. Helemaal duurzaam met een warmtepomp en in totaal 27 zonnepanelen. Daarmee is de Castricumse familie lang niet de enige. In totaal waren er in 2020 in Noord-Holland 160.000 woningen met zonnepanelen, blijkt uit cijfers van Liander en dat aantal neemt alleen maar toe.



De toename is onder meer het gevolg van de diverse subsidies en acties rondom de aanschaf van zonnepanelen. Zo kwam de gemeente Castricum eerder met een speciale zonnepanelenactie waarmee inwoners de mogelijkheid werd geboden om zonnepanelen tegen een zeer gunstige prijs te laten installeren.



Vanuit het Rijk is een speciale Salderingsregeling in het leven geroepen, wat inhoudt dat de stroom die je opwekt en teruglevert, wordt afgetrokken van je eigen energieverbruik.



Maar die massale aanschaf zet het elektriciteitsnet onder druk. Als de zon fel schijnt en er veel groene stroom wordt opgewekt, ontstaan soms files op het elektriciteitsnet. Om te voorkomen dat de zonnepanelen en andere apparatuur niet doorbranden en de spanning niet nog verder oploopt, schakelen ze uit veiligheid tijdelijk uit.



De familie Vonk ervaarde vorig jaar maart voor het eerst dat het elektriciteitsnet in de buurt al die opwekking niet aan kan. De zonnepanelen vallen uit op de momenten dat zij het hoogste rendement zouden moeten halen.



De investering haalt de familie er momenteel niet uit. Het kost ze zelfs extra geld. Doordat op zonnige dagen niet kan worden opgewekt, kan de familie namelijk geen groene stroom gebruiken of aan het elektriciteitsnet terugleveren. "Als we dit van tevoren hadden geweten, hadden we misschien wel gekozen voor weer een gasaansluiting, want dan hadden we niet zoveel stroom verbruikt."



Einde problemen in zicht

Voor Liander is het niet altijd mogelijk in soortgelijke situatie als van de familie Vonk direct een oplossing te bieden. "Als een kabel niet handig is aangesloten, kan dat gemakkelijk worden opgelost, maar als wij complete transformatorhuisjes moeten aanpassen of de kabel onder de grond volledig moeten vernieuwen, kan dat wel even duren."



Het einde voor de problemen bij de familie Vonk lijkt in zicht. Na de zomer krijgen zij een nieuw transformatorhuis in hun eigen tuin waarmee het probleem is opgelost.

Reacties

27-07-2021 16:18:44 Emmo

Stamgast



WMRindex: 51.863

OTindex: 27.511





Maar het goede is, wereldwijd scheelt het nog geen 0.5% De plannetjes uit Brussel zijn niet goedkoop Maar het goede is, wereldwijd scheelt het nog geen 0.5%

27-07-2021 16:42:00 Linden





Men moet de bedrijven aanpakken, maar goed..



@Emmo : klopt als een bus. Wat wij als particulieren allemaal ook doen, het slaat nog geen iennieminnie deukje in een pak boter. Men moet de bedrijven aanpakken, maar goed..

27-07-2021 17:04:09 Emmo

Stamgast



WMRindex: 51.863

OTindex: 27.511

@Linden : Zelfs die bedrijven, alleen in Nederland, of zelfs in Europa, maken op wereldschaal vrijwel niets uit.

27-07-2021 18:08:57 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 86.565

OTindex: 37.501

@Emmo :

zijn we nog wel te redden

27-07-2021 18:20:43 Emmo

Stamgast



WMRindex: 51.863

OTindex: 27.511



Dijken verhogen en dat soort dingen levert meer resultaat.

@botte bijl : Jewel, maar niet op besparingen op CO2 en dat soort dingen. Dijken verhogen en dat soort dingen levert meer resultaat. Hoewel alle besparing op het gebruik van fossiele brandstoffen is meegenomen.

27-07-2021 23:17:07 Emmo

Stamgast



WMRindex: 51.863

OTindex: 27.511

@Zeeuw : Zo lang de kraan openstaat zie ik dat nog niet zo snel gebeuren.

28-07-2021 00:24:27 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 86.565

OTindex: 37.501

@Zeeuw :

zelf heb ik mij niet voortgeplant, maar mensen die dat wel doen, die kan ik niet tegenhouden

