24 jaar geleden ontvoerd toen hij aan het spelen was, nu herenigd met papa

In 1997 verdween het tweejarige zoontje van Guo Gangtang spoorloos terwijl het voor hun huis in de provincie Shandong aan het spelen was. Sindsdien do

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: