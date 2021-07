Brandende zee bij Mexico door lek in pijpleiding

In de Golf van Mexico heeft urenlang brand in zee gewoed. De oorzaak was een lek in een gaspijpleiding onder water, vlak bij een booreiland ten westen van Yucatan.Op beelden is te zien hoe vlammen uit de golven komen en een deel van het zeewater geel-oranje is verlicht, alsof het kolkende lava is.Het Mexicaanse staatsoliebedrijf Pemex heeft de kleppen van de pijpleiding dichtgedaan en na ongeveer vijf uur waren de vlammen gedoofd. Volgens Pemex is er niemand gewond geraakt en is er ook geen sprake van olievervuiling.