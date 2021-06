BIJ1 Haarlem gooit vrouw uit bestuur wegens heteroseksueel en wit

Stukje inclusiviteit naar de mensen toe bij BIJ1 afdeling Haarlem. Vorige week is tijdens een ledenvergadering een bestuur verkozen, waaronder Els Holthuis. Holthuis is in het dagelijks leven secretaris bij het COC Kennemerland. En heteroseksueel. En blank. En dat nam de selectiecommissie niet. Dus Holthuis moest wieberen. Dat schrijft de IJmuider Courant.



De commissie had liever een ‘transgendervrouw’ in het bestuur gezien. Er volgden vorige week gesprekken met Holthuis. “Die waren erop gericht dat ik me terug zou trekken”, zegt ze tegen de IJmuider Courant. Dit weekeinde moest ze het veld ruimen:



“Ik wist eigenlijk niet wat me overkwam. Want ik omarm het streven van de partij naar volledige gelijkheid, ongeacht ras of geaardheid. Nu zie ik een ontwikkeling die me best zwaar valt. BIJ1 wil een ledenpartij zijn maar de leden maken dus nog niet de dienst uit.”

