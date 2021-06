Baby heeft grote snee in gezicht na spoedkeizersnee

Een babymeisje dat geboren werd via een spoedkeizersnede heeft een enorme snee op haar wang opgelopen.Kyanni Williams had 13 hechtingen nodig voor de diepe wond over haar linkerwang na haar geboorte in Denver, Colorado (VS) afgelopen woensdag.Haar grootvader vindt het incident verwoestend en hartverscheurend, schrijft Lad Bible.De nieuwe ouders zeggen dat artsen hen vertelden dat het hoofd van hun baby dicht bij de placentawand was toen de keizersnede werd uitgevoerd.De grootouders van het kind eisen nu dat artsen verantwoordelijk worden gehouden voor wat er met de pasgeborene is gebeurd.In een verklaring zegt het ziekenhuis waar de baby ter wereld kwam dat dit een bekende medische complicatie is bij keizersneden die met spoed zijn uitgevoerd.