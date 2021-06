Temperatuur loopt op tot 50 graden in Groningse studentenflat: verhuurder vindt dat het wel meevalt

In een Groningse studentenflat met 700 appartementen lopen de temperaturen binnen op tot 50 graden. "Dit is een broeikas," zegt een 18-jarige student die 825 euro per maand betaalt voor 36 vierkante meter tegen Dagblad van het Noorden.



“Vorig jaar in de tweede week van augustus was het hier 50 graden. Het is ongezond,’’ gaat hij verder. Afgelopen donderdag om half 12 's ochtends was het al 44,8 graden binnen. “Ik heb een draagbare airconditioner aangeschaft voor 400 euro. De eigenaar zegt dat ik extra elektriciteitskosten moet betalen, terwijl mijn huurprijs inclusief is.’’



Een andere bewoner (20) getuigt: “Vorige zomer bleven we tot drie uur ‘s nachts buiten op de parkeerplaats. We legden ijsklontjes in bed en coolpads in onze kussens. Om zes uur zweetten we ons bed alweer uit." Ze betaalt 900 euro voor haar appartement van 32 vierkante meter. De ramen kunnen slechts een paar centimeter open.



Het Belgische bedrijf Xior dat eigenaar is van de flat is zich van geen kwaad bewust. “Xior is sinds december eigenaar van deze woontoren. Het is nu extreem warm, dat is het bij mij thuis ook’’, zegt de woordvoerster.

Reacties

24-06-2021 10:18:21 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 3.881

OTindex: 190

S Alle problemen waren dus al van de vorige eigenaar, als ze de toren in december gekocht hebben. Enige waar je wat voor kan zeggen is dat een airco voor extra kosten zorgt.



Maar wat verwachten ze dan van de verhuurden? Dat hij gratis airco's gaat installeren of zonneschermen?





24-06-2021 10:33:22 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 6.641

OTindex: 20.470

@DrZiggy : Er zitten duidelijk constructiefouten in die flat waardoor de woonsituatie ongezond is. De ramen kunnen nauwelijks open. Dat is alleen goed te praten als er goede airconditioning aanwezig is in de flat, maar dat is duidelijk niet het geval. Dan is het volstrekt redelijk daar de huiseigenaar voor verantwoordelijk te maken om dit in orde te brengen. Nu gaat de eigenaar zelfs eisen dat mensen extra gaan betalen voor verbruikte stroom. Dit bedrijf is een huisjesmelker, geen nette verhuurder die zijn verantwoordelijkheid neemt.

24-06-2021 10:35:37 Emmo

Stamgast



WMRindex: 51.057

OTindex: 27.422



Zo ver ik weet huur je een woning "zoals het is".



: Er worden maximumeisen en minimumeisen gesteld aan woningen.

Dat die eisen inadequaat zijn valt de verhuurder niet aan te rekenen.



Laatste edit 24-06-2021 10:37 @DrZiggy : Toen mijn vader nog op zichzelf woonde moest hij zonneschermen en airco ook zelf aanschaffen.Zo ver ik weet huur je een woning "zoals het is". @BatFish : Er worden maximumeisen en minimumeisen gesteld aan woningen.Dat die eisen inadequaat zijn valt de verhuurder niet aan te rekenen.

24-06-2021 11:08:18 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 3.881

OTindex: 190

S @BatFish :

: Dit bedrijf is een huisjesmelker, geen nette verhuurder die zijn verantwoordelijkheid neemt. Quote @DrZiggy : Dit bedrijf is een huisjesmelker, geen nette verhuurder die zijn verantwoordelijkheid neemt.



Dit bedrijf was nog geeneens eigenaar van de flat in de periode waar de mensen over klagen.. Dit bedrijf was nog geeneens eigenaar van de flat in de periode waar de mensen over klagen..

24-06-2021 11:36:55 Buick

Erelid

WMRindex: 1.517

OTindex: 412

Wnplts: amsterdam



Ze kopen een pand, maar dan zijn ze ook verantwoordelijk voor de problemen die er zijn.

In Leiden zijn de zwarte dozen. Studentenwoningen waar ook al jaren problemen zijn met extreme warmte.

Het is niet fijn om daar te wonen.

En ergens anders gaan wonen? Er zijn geen andere woningen.

@DrZiggy , dus dan konden ze van de problemen weten.Ze kopen een pand, maar dan zijn ze ook verantwoordelijk voor de problemen die er zijn.In Leiden zijn de zwarte dozen. Studentenwoningen waar ook al jaren problemen zijn met extreme warmte.Het is niet fijn om daar te wonen.En ergens anders gaan wonen? Er zijn geen andere woningen.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: