Belangrijke 17e-eeuwse schilderijen in prullenbak langs Duitse snelweg gevonden

In een prullenbak langs een snelweg in Duitsland zijn twee waardevolle schilderijen aangetroffen. Het gaat om de 17e-eeuwse werken Portret van een jongen van de Nederlandse schilder Samuel van Hoogstraten en Lachend zelfportret uit 1665, geschilderd door de Italiaan Pietro Bellotti.De schilderijen werden een maand geleden gevonden door een automobilist, die even pauzeerde op een rustplaats op de A7 in het noorden van Beieren. De man, die anoniem is gebleven, zag het 'afval' en vermoedde dat het om kostbare werken ging. Daarop schakelde hij de politie in.Daarmee lijken twee belangrijke kunstobjecten gered te zijn. Experts die door de Keulse politie werden geraadpleegd, gaan ervan uit dat de werken authentiek zijn. Het is onbekend wie de schilderijen recent in bezit heeft gehad. De politie hoopt daarom met een oproep de rechtmatige eigenaar te vinden.De twee schilders zijn gerenommeerde kunstenaars, beiden zijn vertegenwoordigers van de barok-stroming. Het werk van Bellotti hangt onder meer in musea in Stuttgart en Bologna. De Dordtenaar Samuel van Hoogstraten (1627-1678 ) werkte jaren in het atelier van Rembrandt van Rijn.