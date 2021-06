Man dag na vrijlating uit gevangenis voor bankoverval, weer gearresteerd voor bankoverval

Binnen een week werd een 52-jarige overvaller twee keer gearresteerd toen hij geld probeerde te stelen van twee bankinstellingen in Manhattan, New York.



Chi Ngo sloeg twee keer toe door geldtellers briefjes te overhandigen waarop stond dat hij geld eiste.



De merkwaardige overvalpoging begon op 8 juni. Ergens na 10.30 uur ging Ngo naar een branche van de Chase Bank. Daar kreeg hij $ 2.300.



Hij was onder toezicht vrijgelaten toen hij zijn misdaad de volgende dag herhaalde. Bij de tweede bank kreeg hij slechts $ 100. Nog voordat hij het terrein kon verlaten, werd hij gearresteerd.



De man had geen vuurwapen bij zich, maar een hamer en een stanleymes.



Hij blijft in hechtenis, in afwachting van het verder proces, meldt Latin Times.

Reacties

16-06-2021 18:13:12 botte bijl

je moet toch wat als dat het enige is dat je kan

16-06-2021 18:15:27 BatFish

@botte bijl : ja, beetje leerproblemen heeft hij wel. I.p.v. er steeds beter in te worden wordt hij steeds sneller gepakt en maakt hij minder buit.

