Kroonprinses Amalia cum laude geslaagd voor eindexamen vwo

Kroonprinses Amalia is cum laude geslaagd voor haar vwo-examen. "Ik ben net gebeld met het nieuws dat ik geslaagd ben!" laat ze weten. "Ik wil alle andere geslaagden feliciteren en andere leerlingen heel veel succes wensen met eventuele herkansingen en het tweede tijdvak."



Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt. Prinses Amalia doorliep haar middelbareschooltijd op het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag.



Op Koningsdag lichtte de kroonprinses een tipje van de sluier op over haar toekomstplannen: ze gaat er een jaar tussenuit. "Ik wil nog wel leren, maar even niet op school. Al heb ik daar wel van genoten de afgelopen veertien jaar", zei ze.



Bij die gelegenheid vertelde ze al dat ze er op school goed voorstond en de eindexamenperiode positief inging: "Nu veel leren en blokken en hopen dat ze de vragen stellen die ik geleerd heb."



Haar plannen? "De wereld over reizen, dingen doen die ik misschien over twintig jaar niet meer kan doen", zei ze. Ze wil graag stage lopen bij 'gave bedrijven'.

Reacties

14-06-2021 08:15:17 Emmo

Stamgast



WMRindex: 50.835

OTindex: 27.409





Dan kan ik nu zeggen dat ik cum laude voor mijn veterstrikdiploma ben geslaagd. En ik maar denken dat "cum laude" was voorbehouden aan universitaire promoties.Dan kan ik nu zeggen dat ik cum laude voor mijn veterstrikdiploma ben geslaagd.

14-06-2021 08:46:03 trevor

Ik ben meer dan 20 jaar geleden ook cum laude geslaagd op het VWO. Dat werd toen ook gewoon benoemd. Niks nieuws dus.

14-06-2021 09:04:04 Emmo

Stamgast



WMRindex: 50.835

OTindex: 27.409



Tegenwoordig schijn je ook al op de kleuterschool te kunnen studeren.



Overigens, welkom. @trevor : Behalve dan een zekere degradatie van titels en benamingen.Tegenwoordig schijn je ook al op de kleuterschool te kunnen studeren.Overigens, welkom.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: