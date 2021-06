Toeristen zijn gewaarschuwd: 41 boetes voor stelen en doorverkopen zand Sardinië

De Italiaanse politie en douane hebben 41 mensen beboet voor het meenemen én doorverkopen van zand, kiezelstenen en schelpen van de stranden van het eiland Sardinië. Het is sinds 2017 bij de wet verboden om het zand mee te nemen.



Een groot deel van deze 41 mensen zag er wel handel in: ze plunderden de stranden en verkochten hun buit illegaal online door. De politie heeft de afgelopen tijd tientallen advertenties ontdekt, schrijft regionale krant L'Unione Sarda. Het zand werd volgens de politie verkocht voor hoge prijzen.



Deze illegale handel is opgedoekt. In totaal hebben de Italiaanse politie en douane 100 kilo zand in beslag genomen en 41 boetes uitgeschreven. Deze boetes lopen op tot 3000 euro. De politie laat weten dat ze dit jaar al ongeveer 13.000 euro aan boetes hebben geïnd.



Het ingenomen smokkelwaar wordt bewaard op het terrein van een plaatselijke kazerne. Het zand en de stenen brengt de politie vervolgens weer terug naar de gebieden waarvandaan het gestolen is.



De politie waarschuwt zomertoeristen: ze blijven actief zoeken naar zanddieven en -handelaars. Samen met de douane houden ze luchthavens en havens in de gaten. Toeristen die denken dat ze een flesje zand kunnen verbergen in hun bagage, worden er uitgepikt bij de douanecontrole met röntgenscans.



Wie dus denkt dat een hoopje stenen of zakje zand van een idyllisch Sardijns strand een mooi aandenken is voor thuis, kan misschien toch beter naar een souvenirwinkeltje gaan voor een koelkastmagneet.

