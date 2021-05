Politie arresteert verdachte op dak van schuur na achtervolging van Lelystad tot Marum

De politie heeft zaterdag in Marum een verdachte gearresteerd na een 95 kilometer lange achtervolging. Tijdens de dollemansrit reed de bestuurder gemiddeld 189 kilometer per uur.

De politie Team Verkeer Midden-Nederland wilde de bestuurder in Lelystad aanhouden vanwege meerdere snelheidsovertredingen. Maar de chauffeur koos het hazenpad.

De achtervolging voerde via de Noordoostpolder naar Friesland en eindigde in Marum. Meerdere politie-eenheden sloten tijdens de achtervolging aan. Gemiddeld reed de bestuurder 189 km per uur.



In Marum aangekomen, ging de bestuurder te voet verder. Met hulp van een getuige kon de verdachte worden aangehouden op het dak van een schuur.

De verdachte bleek voor de derde keer te rijden zonder rijbewijs en zijn schorsende voorwaarden te overtreden.

Reacties

De verdachte kon dus mooi op het dak gaan zitten.....

Bij Marum moet ik altijd Deja Vu.Bij Marum moet ik altijd hier aan denken

OT: Drie keer aangehouden voor rijden zonder rijbewijs? Dan mogen ze hem van mij schorsen voor de rest van zijn leven..Géén rijbewijs voor hem.. @allone : Dat blijven prachtige beelden!OT: Drie keer aangehouden voor rijden zonder rijbewijs? Dan mogen ze hem van mij schorsen voor de rest van zijn leven..Géén rijbewijs voor hem..

