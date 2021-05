Man brengt inbreker om het leven en woont 15 jaar lang met lijk in woning

Een man uit Australië heeft 15 jaar lang gewoond met het lijk van een inbreker.



De 39-jarige inbreker werd in 2002 omgebracht door de 49-jarige bewoner.



Aangenomen wordt dat de dader in de woning had ingebroken van de bewoner, die leed aan dwangmatig verzamelgedrag, meer bekend als het hamsteren-syndroom.



De bewoner stierf in 2017 aan een hartaanval, schrijft Daily mail.



Het lichaam van de inbreker werd pas een jaar later, in 2018, ontdekt door schoonmaakpersoneel.

