Utrecht rekent boetekwartje door aan laadpaalklever

UTRECHT - Utrecht gaat de strijd aan met zogenoemde 'laadpaalklevers'. In de wijk Veemarkt wil de gemeente als proef bezitters van elektrische auto's extra laten betalen die hun auto langer dan 24 uur aan een laadpaal laten staan. Na dat etmaal moet er 25 cent per uur worden betaald.



Het tarief moet aanmoedigen om mensen hun auto te verplaatsen, zodat andere voertuigen ook van de paal gebruik kunnen maken. Maar volgens sommige bewoners is het beleid bedoeld om de parkeerdruk in de buurt aan te pakken.



"Het is de gemeente die een besluit heeft gemaakt om geen oplossing te zoeken voor de parkeerdruk", zo vertelt één buurtbewoner die het niet eens is met de proef. "Vervolgens gaan ze wel beboeten en leggen ze het probleem bij de bewoners van de Veemarkt neer. Dat vind ik een verkeerd signaal."



Ook de VVD in de Utrechtse gemeenteraad is niet enthousiast op het plan van de gemeente. "Het doel is om mensen te stimuleren en een boetesysteem draagt daar niet altijd aan bij", aldus raadslid Martijn van Dalen.

