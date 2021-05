Deze fles wijn moet 830.000 euro opleveren

Er zijn slobberwijntjes van een paar euro en wijnen van duizenden euro's. Als het om exclusiviteit gaat, wordt binnenkort waarschijnlijk een record gebroken. Bij veilinghuis Christie's gaat een fles wijn onder de hamer die 830.000 euro op moet leveren, ofwel 1 miljoen dollar.Het gaat om de Petrus 2000, een Bordeaux-wijn gemaakt van Merlot-druiven. Er werden ongeveer 30.000 flessen van gemaakt.Normaliter betaal je voor een fles van 750 milliliter 'maar' 3500 tot 5000 euro. Dit specifieke Franse wijntje is echter één van de twaalf flessen die in november 2019 door onderzoekers de ruimte in is gestuurd, om te kijken wat voor effect een verblijf in het International Space Station heeft op de kwaliteit van de wijn.De wijn bleef veertien maanden in het ruimtestation gewichtloos zweven en was onderdeel van het project Mission WISE. Dit project richt zich op toekomstige landbouw op een duurzame aarde.Ook werden jonge wijnplantjes meegestuurd. Die overleefden de reis allemaal en bleken in de ruimte sneller te groeien, hoewel ze minder water en licht kregen. Het is volgens de onderzoekers belangrijk om dat te weten, want druivenplanten en wijn zijn erg gevoelig voor klimaatverandering.Een deel van de opgestuurde flessen is al opgedronken nadat ze weer terugkwamen op aarde. De meningen over de smaak waren verdeeld, aldus de proevers die drie flessen ontkurkten op het wijninstituut van de Universiteit van Bordeaux.Janse Anson, auteur van het 700 pagina's dikke boek 'Inside Bordeaux' was één van de gelukkigen die mocht proeven. Ze vergeleek de smaak met een flex Petrus 2000 die op aarde was gebleven. "De aroma's kwamen meer naar voren. Dat zou ook in een gewone fles gebeurden als die ouder was", zei ze tegen Euronews.De fles die op aarde was gebleven, had bovendien 'meer tanine en smaakte jonger', zo proefde ze. Een andere proever, vinoloog Franck Dubourdieu was sceptischer. "Het was niet makkelijk om het verschil te proeven."Tim Tiptree, international director van Christie’s wijn - en sterke drankafdeling, zegt tegen AP dat de 'wijn is gerijpt in een unieke omgeving'. "Het is een wijn die jaren kan rijpen, daarom is die ook gekozen voor dit experiment."De organisatie Space Cargo Unlimited is de eigenaar van de wijnfles die nu voor naar verwachting een ruime 8 ton verkocht gaat worden op een privé-veiling. Met het geld wil de organisatie weer nieuw onderzoek betalen.Vind je 8 ton veel? Wie de portemonnee trekt krijgt wel wat gratis extra's, blijkt uit de details op de veiligsite. Zo zitten er wijnglazen en een glazen karaf bij om de wijn netjes te kunnen serveren. En de nieuwe eigenaar krijgt ook een kurkentrekker. Die is gemaakt van delen van een meteoriet.Bovendien zit de wijn in een mooi houten kistje en krijg je er een normale fles Petrus 2000 bij, zodat je de smaken kunt vergelijken.De acht andere flessen die naar de ruimte zijn gestuurd blijven dicht voor verder onderzoek.