God zal jullie straffen: pastor vervloekt kerkgangers die geen geld gaven voor haar verjaardag

Een boze pastor werd gefilmd terwijl ze tegen haar leden van de gemeente vloekte, omdat ze geen geld hadden gedoneerd voor de viering van haar verjaardag.Het is niet duidelijk in welk land de inmiddels viraal gaande beelden zijn opgenomen. Aangenomen wordt dat het gefilmd is in een Afrikaans land.Op de beelden is te zien en te horen hoe de geestelijke tekeer gaat.“God zal jullie straffen. Jullie zijn slecht. Jullie vallen me dagelijks lastig met gebeden, maar geld geven is een probleem.”“Het is niet dat ik het geld voor mezelf wil. Het is bestemd om aan eten en drinken te komen, zodat jullie kunnen eten.”“Sommige van jullie hebben niets bijgedragen, maar propten je mond vol als varkens en namen ook eten mee naar huis. Jullie zijn duivels,” vervolgde ze haar tirade.De pastor zei verder dat ze dagelijks benaderd wordt door kerkgangers die het niet breed hebben en die ze altijd heeft ondersteund.Ze riep de kerkgangers op om hun gedrag te veranderen, omdat het deze zaken zijn die maken dat pastors verbitterd raken.