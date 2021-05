Automobilist verjaagt overvallers tankstation op spectaculaire manier

Een automobilist in Chili heeft drie overvallers die het op hem of zijn auto hadden gemunt op unieke wijze laten afdruipen. Letterlijk, want hij bedacht zich geen moment en doordrenkte het drietal binnen enkele seconden met benzine.Een bewakingsvideo die momenteel circuleert op sociale media - en die onder meer hier op Twitter te vinden is - toont een scène die zich in Chili afspeelt. Te zien is hoe een man rustig zijn auto staat af te tanken bij een benzinestation.Even later verandert het beeld compleet als er met hoge snelheid een busje aan komt rijden, dat vlak bij zijn voertuig stopt. Twee gemaskerde mannen springen eruit en stormen op de automobilist af. Even later klimt een derde aanvaller uit een zijdeur van de minibus - maar ver komt hij niet, net als zijn handlangers. Dit omdat het beoogde slachtoffer heel slim reageert.Hij trekt razendsnel het tankpistool uit zijn voertuig en besproeit de gemaskerde mensen met benzine. Het verbazingwekkende is vooral de druk waarmee de brandstof uit het mondstuk schiet. De aanvallers zijn zo geschrokken dat de chauffeur van de bus - die tijdens de aanval in de auto bleef zitten - zelfs wegrijdt voordat zijn handlangers aan boord zijn.