Honderden vogels vliegen via schoorsteen huis in: Een nachtmerrie

Een gezin uit Californiƫ waande zich plots in de horrorfilm The Birds: uit het niets vlogen honderden vogels via de schoorsteen hun huis in. Voor het gezin liep het uit op een nacht in een hotel. Het weghalen van de vogels bleek een hele klus. Daarna bleef een grote chaos achter.