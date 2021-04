Gemeente verspreidt vervuild bokashi door de wijken

Gemeente Zaanstad heeft afgelopen herfst bladeren verzameld en nu worden deze gebruikt als voedingsbodem in de wijk Poelenburg, Peldersveld en in Wormerveer. Bewoners van de wijk Poelenburg vinden het er niet uitzien en zeggen dat het stinkt. De gefermenteerde bladeren zitten ook nog eens vol met zwerfafval.



Het lijkt wel herfst in de wijken Poelenburg en Peldersveld. De plantsoenen, perken en parken liggen vol met bruine bladeren. Maar het is 'Bokashi', een Japanse methode waarbij organisch materiaal, zoals herfstbladeren, in de winter gecomposteerd worden en in de lente als rijke voedingsbodem gebruik wordt.



Zaanstad heeft het al eerder met riet geprobeerd, maar daar zat teveel plastic tussen. Dat lijkt nu weer het geval. "Ik vind het niet normaal", zegt buurtbewoner Sandra Bloetjes. "Ten eerste stinkt het en hebben ze het ene veld wel gedaan en het andere niet." Ook is Bloetjes er zeker van dat de troep tussen de bladeren er eerder niet lag. "Poelenburg heeft de naam een openbare prullenbak te zijn, maar ik hou de straten schoon."



De gemeente heeft laten weten binnenkort weer een schoonmaakteam op pad te sturen om de bladeren te controleren.

Bokashi? Compost!

Prima spul om mee te bemesten maar er hoort natuurlijk geen afval tussen te zitten. En eerlijk gezegd vind ik de meeste parfums erger stinken.

Je oordeel over parfums deel ik van harte. @Grouse : Compost is aerobe vergisting, bokashi anaerobe.Je oordeel over parfums deel ik van harte.

Ik pleit bij dezen voor een algemeen parfum- en aftershaveverbod in openbare gelegenheden. @venzje : Helemaal erg als je denkt ergens lekker te gaan eten en een tafel verderop zit iemand te walmen. De verfijnde smaken en geuren van de culinaire hoogstandjes verdwijnen als sneeuw voor de zon. Of moet ik zeggen dat ze ondergesneeuwd raken?Ik pleit bij dezen voor een algemeen parfum- en aftershaveverbod in openbare gelegenheden.

Ik heb hen daarmee uiteraard gecomplimenteerd. @Grouse : Ik ben weleens in een restaurant geweest dat bij de deur een duidelijke waarschuwing had hangen: bij een hinderlijke parfumgeur kan u de toegang worden ontzegd.Ik heb hen daarmee uiteraard gecomplimenteerd.

