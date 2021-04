Sidney Smeets heeft recht op ruim een halve ton aan wachtgeld

Hij zat maar twee weken in de Tweede Kamer, maar dit kan voormalig Kamerlid Sidney Smeets (D66) ruim een halve ton opleveren. Een vertrekkend Kamerlid heeft recht op zes maanden wachtgeld. Onduidelijk is of Smeets vrijwillig afziet van de uitkering.



Smeets kwam deze week in opspraak door berichten op Twitter van jonge mannen die zeggen door hem te zijn benaderd toen ze minderjarig waren. Hij stuurde de jongens seksueel getinte berichten. Gisteren maakte D66 bekend dat hij terugtrad als Kamerlid.



De advocaat zal niet terugkeren bij het bekende advocatenkantoor van Spong waar hij formeel nog werkte, meldt het kantoor in een persbericht. Toen bekend werd dat Smeets een Kamerzetel zou behalen, zegde hij per 1 mei zijn dienstverband op. Dat dienstverband wordt niet hervat.



Smeets behandelde als advocaat veel zedenzaken. Ook stond hij vaak slachtoffers van homofoob geweld bij.



Ministers, Kamerleden, wethouders en burgemeesters hebben recht op wachtgeld als zij hun baan kwijtraken. Daarbij maakt het niet uit of ze zelf ontslag nemen, worden weggestuurd, aan het einde van hun termijn zitten of net begonnen zijn of niet worden herkozen.



Je kunt er wel vrijwillig vanaf zien, dat deed onder meer voormalig minister van Financiƫn Jeroen Dijsselbloem.



De wachtgeldregeling is al verschillende keren versoberd, eerder kreeg je tonnen mee als politicus. Sinds 2015 krijgt een Tweede Kamerlid dat minder dan drie maanden heeft gewerkt, bij vertrek nog maar zes maanden wachtgeld.



Als je langer zit dan die termijn, krijg je evenveel maanden een uitkering als je als politicus gewerkt hebt. Het eerste jaar gaat het om 80 procent, daarna zakt het naar 70 procent.



Alleen als je meteen een nieuwe baan hebt waarbij het salaris gelijk of hoger is dan het Kamerlidloon, krijg je niets. Maandelijks verdient een Kamerlid 8431,26 per maand plus vakantiegeld, zo staat in de wet. Formeel gaat het niet om salaris maar om een schadeloosstelling.



Smeets heeft dus, vakantiegeld niet meegerekend, recht op 50.587,56 euro. Onduidelijk is of hij dit aanneemt. Hij was niet bereikbaar. D66 weet het niet, zegt een woordvoerder. "Dit is primair aan het vertrekkend Kamerlid zelf."

Reacties

19-04-2021 09:28:57 Buick

Erelid

WMRindex: 1.129

OTindex: 283

Wnplts: amsterdam

Ik denk dat D66 dat geld maar moet betalen, want die hebben fouten gemaakt om hem aan te nemen.

Blijkbaar was hij al heel lang in opspraak en kon men weten dat hij geen onberispelijke staat van dienst had.

Maar als je verzuimt om nieuw personeel na te trekken dan moet je ook maar voor de kosten opdraaien.

Nu betaald de burger dat.

19-04-2021 09:58:24 Grouse

Erelid



WMRindex: 3.148

OTindex: 3.046

@Buick : Als hij netjes is, dan ziet hij af van de vergoeding. D66 laten betalen lost niets op. Politieke partijen krijgen hun geld voornamelijk van de staat. Als een partij dan uit die vergoeding moet gaan betalen, kan het geld niet aan nuttiger zaken zoals onderzoek worden besteed.

19-04-2021 10:30:22 Emmo

Stamgast



WMRindex: 49.296

OTindex: 27.269

@Grouse : De man is jurist van zijn vak. Als iets juridisch in orde is, is het geoorloofd.

19-04-2021 10:32:09 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 40.040

OTindex: 84.380

@Grouse : Een vent die ranzige berichtjes stuurt is per definitie niet netjes.

19-04-2021 10:59:07 Grouse

Erelid



WMRindex: 3.148

OTindex: 3.046



Als iets niet strafbaar is, kan het best nog fout zijn.

Je partner bedriegen is voor de wet niet strafbaar. De meeste mensen vinden het echter toch niet goed. @Emmo : Dat klopt in zekere zin wel. Maar er is ook nog zoiets als ethiek.Als iets niet strafbaar is, kan het best nog fout zijn.Je partner bedriegen is voor de wet niet strafbaar. De meeste mensen vinden het echter toch niet goed.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: