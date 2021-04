Strip met eerste verschijning van Superman wisselt voor dit duizelingwekkend bedrag van eigenaar

Een strip uit 1938 waarin Superman voor de allereerste keer zijn opwachting maakt, is voor het recordbedrag van 3,25 miljoen dollar onder de hamer gegaan. Dat maakte het veilinghuis bekend op Instagram.Volgens het online veilinghuis ComicConnect.com ging het eerste nummer van Action Comics in 1938 voor amper 10 cent over de toonbank. Nu, zo’n 83 jaar later, bedroeg het winnende bod voor de felbegeerde strip tijdens een privé-veiling 3,25 miljoen dollar.Nog volgens het veilinghuis had de vorige eigenaar drie jaar geleden ruim één miljoen dollar minder betaald voor de strip dan de nieuwe eigenaar. Een ferme winst voor de verkoper dus. ComicConnect licht nog toe dat de strip in “uitmuntende staat” verkeert, wat het object tot een uiterst zeldzaam collector’s item maakt.De strip draait rond de origines van Superman op Krypton, hoe de superheld op aarde belandde en introduceert zijn alter ego, Clark Kent. Van dit specifieke nummer zouden nog zo’n honderd exemplaren de tand des tijds overleefd hebben.