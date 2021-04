Vader stikte in taco tijdens eetwedstrijd, zoon klaagt nu organisator aan

De zoon van een man uit Californië die tijdens een eetwedstrijd gestikt was in een taco spant een rechtszaak wegens nalatigheid aan tegen de organisatoren van het evenement.



De 18-jarige Marshall Hutchings verloor zijn vader Dana Hutchings tijdens een taco-eetwedstrijd voor amateurs, als opwarmer voor een honkbalwedstrijd in de Amerikaanse Minor League. De 41-jarige vader stikte op 13 augustus 2019 in een taco. De deelnemers moesten in een bepaalde tijdspanne zoveel mogelijk taco’s verorberen.



Volgens de zoon was zijn vader niet op de hoogte van de risico’s en het gevaar dat een eetwedstrijd inhoudt, zo bericht het lokale dagblad The Fresno Bee.



Volgens de advocaat van Hutchings “stomen professionals in de sport van het competitief eten zich klaar door te trainen, en dat is niet altijd het geval bij amateurs”. “De organisatoren hadden de risico’s kenbaar moeten maken aan de deelnemers, en hadden stappen moeten ondernemen om de veiligheid van de deelnemers te waarborgen”, klinkt het.

