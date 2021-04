Koeien vonden het te koud en gaan direct weer de stal in

Bij een boer in Huizinge mochten de koeien vrijdag voor het eerst dit jaar weer naar buiten. Maar eenmaal uit de stal keerden de koeien gelijk weer om en liepen ze terug, de warme stal in. ‘Ze vonden het te koud’.



Bert Bakker, eigenaar van Smeerling Antiek & Restauratie in Onstwedde, deelde de video op Twitter. Bakker schreef bij de video ‘Koeien vonden het te koud en gaan de warme stal weer in’. Koeien kunnen normaalgesproken heel goed tegen de kou, dat weet Bakker ook. ,,Dat was een grapje natuurlijk. Het was hilarisch om te zien.’’



In Huizinge, een kleine gemeenschap met zo’n honderd inwoners, komt het dorp samen om te kijken naar de koeien die weer voor het eerst naar buiten mogen. ,,Op de video zie je de koeien direct weer naar binnen gaan. Misschien vonden ze het onwennig. Er staan allemaal mensen om je heen. Als er dan vervolgens een terug naar binnenloopt, dan volgt de rest. Even later vlogen ze er allemaal uit, mooi om te zien,’’ zegt Bakker.

Koeien vonden het te koud druk en gaan direct weer de stal in

Koeien houden niet van kouwe drukte. @venzje : ze vonden het én te koud én te druk.Koeien houden niet van kouwe drukte.

