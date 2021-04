Nederlander racet met 215 kilometer per uur door Frankrijk en moet per taxi verder

Een 27-jarige Nederlander zal zich zijn rit door Frankrijk, afgelopen weekend, nog lang heugen. De verkeerspolitie flitste hem in de buurt van Nancy met een handcamera die maar liefst 215 kilometer per uur aangaf. Dat was een flinke snelheidsovertreding want ter plaatse was maximaal 130 kilometer per uur toegestaan, melden Franse media.



De twintiger reed in een gehuurde 4x4-wagen op de snelweg A31 (Bourgogne-Luxemburg) in de richting van Nancy en werd geflitst bij Moutrot in het departement Meurthe-et-Moselle. Gendarmes van het departementale verkeerseskader (EDSR) dwongen de snelheidsduivel te stoppen. Na correctie bleef een snelheid over van 204 kilometer per uur. Dat leverde hem een bekeuring van 1000 euro op, die hij meteen moest betalen bij wijze van aanbetaling voor de officiële sanctie, meldt de nieuwssite van de regionale krant l’Est Républicain.



Reacties

07-04-2021 17:18:58 Emmo

Stamgast



WMRindex: 49.022

OTindex: 27.237

Gelukkig doen ze in Frankrijk, tenminste voor buitenlanders, aan lik op stuk beleid.

07-04-2021 17:45:14 allone

Oudgediende



WMRindex: 43.060

OTindex: 77.726

1000 euro.. Wie heeft er zoveel geld op zak? En een groot bedrag pinnen gaat ook niet altijd..

