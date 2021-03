De enige overlevende van 2027

Bizarre toestanden op sociale media. Want daar beweert ene Javier dat hij uit het jaar 2027 komt…Da’s op zich al gek genoeg natuurlijk, maar Javier heeft geen al te best nieuws te melden. Hij post beeldmateriaal op TikTok en Instagram onder de gebruikersnaam ‘@unicosobreviviente’, wat ‘enige overlevende’ betekent.En wie de filmpjes bekijkt, zou ‘m zowaar nog durven te geloven. Javier dwaalt rond in verlaten straten en winkels in Spanje. De man beweert dat hij ‘vorige maand ontwaakte in een ziekenhuis in het jaar 2027’ en sindsdien nog niemand anders is tegengekomen.Op sociale media wordt er wisselend gereageerd op de video’s die ‘unicosobreviviente’ deelt. Sommigen lijken de man te geloven, maar de meesten hebben toch hun twijfels. Want hoewel de beelden best beangstigend ogen en een niet zo fraai beeld van de toekomst lijken te geven, merken kijkers ook op dat de straten in 2021 sowieso behoorlijk leeg zijn wegens de pandemie. Anderen vermoeden dan weer dat het hier om niets meer of minder gaat dan handig knip- en plakwerk.