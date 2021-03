Brommerrijder in Groningen wordt voor de achtste keer aangehouden zonder rijbewijs én betrapt met drugs

De politie hield maandagavond in Groningen een brommerrijder staande die al rijdend aan het bellen was en zich verdacht gedroeg: hij zag eruit alsof hij op de vlucht sloeg voor de politie.

Dat schrijft de politie op Instagram.

De man ging toch aan de kant, maar probeerde zich te verstoppen in een tuin. Hij bleek geen rijbewijs te hebben en kreeg hier voor de achtste keer in vijf jaar een proces-verbaal voor. Ook kreeg hij een boete voor het overtreden van de avondklok.



In de tuin vond de politie een zak met zakjes hennep en bij de brommerrijder zelf nog een zak met zakjes hasj. De man had ook contant geld en twee telefoons bij zich. Hij testte positief op het gebruik van THC.

En nog een zak hasj



Tijdens het wachten op een politieauto probeerde de man nog een zak hasj weg te gooien. Hij werd aangehouden voor dealen en rijden onder invloed. Zijn brommer werd in beslag genomen.

Reacties

26-03-2021 16:21:22 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 39.828

OTindex: 83.819

IK was het niet!!

