De brompot in de relatie slaapt rechts in bed

Elk koppel heeft een lievelingskant in bed. Maar wist je dat de voorkeur om links of rechts te slapen ook iets zegt over je persoonlijkheid? Volgens een studie van Premier Inn heeft degene die rechts slaapt immers het slechtste humeur.



Premier Inn deed onderzoek naar de slaapgewoontes van 3.000 volwassenen. Daarbij kwam aan het licht dat degene die aan de linkerkant van het bed slapen gelukkiger wakker worden. Ze zijn beter uitgerust om met de dagelijkse stress om te gaan. ‘Rechtsslapers’ worden echter vaker slechtgeluimd wakker en hebben een negatievere kijk op het leven. 18% van hen geeft aan dat ze positief in het leven staan, terwijl dit bij de ‘linksslapers’ 25% was.



Mensen die links slapen hebben ook vaker een vaste baan en halen meer plezier uit hun werk (31%). Bij de rechterhelft van het bed houdt slechts 18% van zijn of haar job. Toeval of niet?

Reacties

24-03-2021 20:27:35 Grouse

Erelid



Ik slaap links

