Dit Japanse merk verkoopt mini-meubels voor je kat

Doe jij stiekem alles, maar dan ook echt álles, voor jouw zachte kattenvriendje? Til de liefde voor je kat naar een hoger niveau met deze Japanse meubelcollectie speciaal voor katten. De comfortabele meubels zijn niet alleen een treat voor je diertje, maar ook zeker geen straf voor het oog.



Onze katten zijn vaak als kindjes voor ons. We verwennen ze met de zachtste bedjes en de beste kattenbrokken. Krabpalen en smoezige doeken zijn niet altijd een troef voor het interieur. Maar heb je al eens gedacht aan kattenmeubels die wél perfect zouden matchen met jouw kleurenpalet? Het Japanse merk Okawa Kagu kwam daarom met een geniaal idee, toen ze hoorden dat het lokale meubelambacht in de regio Fukuoka gestimuleerd moest worden.



Katten en meubels: twee interessante onderwerpen om te combineren, dacht Okawa Kagu. Ze namen mensenmeubels als voorbeeld en maakten ze op poezenformaat. Sindsdien zijn de kattenmeubels een feit. Zeg maar gedag tegen de verwassen, harige bedjes van je furry friend.



Vooral als je van de minimalistische stijl houdt is dit meubilair wellicht iets voor jou. De speciaal voor katten ontworpen designs zullen niet veel verschillen van de meubels die je zelf in je living hebt staan. De verschillende items zijn te vinden op de website van het merk. Welke meubelstukken passen het beste bij jou?

