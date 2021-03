Volle luiers zorgen voor hoge afvalrekening bij ouders in het Westerkwartier

EZINGE - Omdat ouders in het Westerkwartier de volle luiers van hun kinderen alleen kwijt kunnen in de grijze container, krijgen zij een hogere afvalrekening. Een groep van zestien inwoners beklaagt zich in een brief aan de gemeente over de hoge kosten.



Het Westerkwartier werkt met het diftar-systeem. Naast een vast bedrag van 164 euro betalen inwoners van de gemeente per kilo voor vuilnis. Voor restafval, waar de grijze container onder valt, vraagt de gemeente 45 cent per kilo.



Isa Veenstra uit Ezinge, moeder van de 2-jarige Mingus, rekent voor dat ze door dit systeem voor één kind alleen al aan volle luiers 187,65 euro per jaar kwijt is. ‘Ik heb gewogen dat drie volle luiers ongeveer een kilo zijn. Dat tikt behoorlijk aan’, zegt Veenstra. ‘En het tweede kind is al op komst.’



De afvalkosten in het Westerkwartier zijn bovendien hoger dan in de voormalige gemeente Winsum, waar Ezinge eerst onder viel. Veenstra betaalt zo’n 80 euro extra voor het weggooien van de luiers.



'Gemeente neemt ons niet serieus'

Ze trok meerdere keren bij de gemeente Westerkwartier aan de bel, maar voelt zich niet serieus genomen. ‘En ouders om mij heen ook niet. Daar balen we van, dus willen we graag met de gemeente in gesprek.’



Veenstra stuurde een brief naar het gemeentehuis namens zestien ouders uit Garnwerd, Ezinge, Feerwerd en Saaksum. In de brief vragen ze om een alternatief. Veenstra: ‘Luiers zijn tegenwoordig goed te recyclen. Met een luiercontainer, waar ouders een pasje voor krijgen, zou het probleem zijn opgelost.’



De gemeente maakt wél een uitzondering voor incontinentiemateriaal voor ouderen: dat valt onder medisch afval en wordt gratis verwerkt. ‘Dat vind ik oneerlijk’, zegt Veenstra. ‘Waarom komen ze jonge ouders niet tegemoet?’



Vraagtekens bij bedrag ouders

In een reactie zet de gemeente Westerkwartier vraagtekens bij de bedragen die de ouders noemen. Een woordvoerder stelt dat ze maximaal 135 euro per jaar per kind aan het weggooien van volle luiers betalen.



Dat bedrag is volgens de gemeente een logisch gevolg van de invoering van het diftar-systeem. ‘Het principe is dat iedereen betaalt voor zijn eigen afval’, zegt een woordvoerder. De mogelijkheden voor recycling van luiers zijn volgens het Westerkwartier beperkt.



‘De berekeningen van de gemeente kloppen niet’, zegt Veenstra. Dan toch maar over op wasbare luiers? Die zijn ook behoorlijk prijzig, legt ze uit. ‘En overstappen doe je ook niet zomaar.’

