Bijzondere vondst: bijna 2.000 euro aan oude spaarmunten in gesloten bankfiliaal

IJMUIDEN - In het voormalige ING-kantoor in IJmuiden is een wel heel bijzondere vondst gedaan. Het kantoor moet weg en toen medewerkers het pand aan het leeghalen waren, ontdekten ze een verzameling van 500 'Vomar Voordeel Florijnen', oude spaarmunten van de supermarkt, ter waarde van 1.824 euro.



De ING heeft het bedrag dat de oude munten hebben opgebracht gedoneerd aan de voedselbank in Velsen. "Heel speciaal", zegt Peter Nijman van de voedselbank.



"De medewerkers kwamen in de kelder van het pand twee archiefkastjes tegen. Ze zaten op slot en ze wisten niet wat het was." Eerst was het plan nog om ze weg te gooien, maar uiteindelijk werd besloten toch even te kijken wat erin zat. "En toen zaten er zakjes met van die messing muntjes in die de Vomar rond 1995 gebruikte bij acties."



Als je bepaalde producten kocht bij de Vomar, kreeg je van de supermarkt de zogenoemde Voordeel Florijnen. Je kon ze vervolgens inwisselen voor een cadeau. In de kelder lagen 500 zakjes met deze Voordeel Florijnen opgeslagen.



Het is niet vreemd dat de muntjes opdoken in het ING-kantoor. Het bankgebouw was vroeger een telcentrum van de Vomar. Medewerkers sloegen hier onder meer de dagopbrengsten op. Nadat het telcentrum werd opgeheven, zijn de Voordeel Florijnen vermoedelijk in de kastjes blijven liggen.



"Niemand wist eerder van het bestaan van de munten af", zegt Nijman. Vomar wilde uiteindelijk niet alle muntjes terug hebben. De ING besloot daarom om de opbrengst van de munten, 1.824 euro, te doneren aan de voedselbank Velsen. "Onze penningmeester werkte bij de ING in Beverwijk, zo werd het contact uiteindelijk gelegd."



Nijman zegt heel blij te zijn met de donatie. Het is een bedrag dat de voedselbank niet vaak krijgt. "Maar we willen graag meer van dit soort donaties natuurlijk. We draaien volledig op vrijwilligers en donaties."



"We moeten onze onkosten betalen: we hebben een bus die moet blijven rijden en we hebben nog wat apparatuur. Een vriescel, een koelcel en allerlei kratten, noem maar op. Dat moeten we ook onderhouden."



Met het geld kan de voedselbank ook meer producten aanbieden aan hun klanten. "We kopen er producten mee die we heel zelden krijgen. Dan moet je denken aan zuivel, verse melk of vla."

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: