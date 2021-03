Nieuwe vlag voor Noardeast-Fryslân na kritiek op davidster

Dat de gele ster op het ontwerp van de nieuwe vlag van de gemeente Noardeast-Fryslân doet denken aan een davidster, had niemand van de gemeenteraad bedacht. De raad keurde het ontwerp vorige week unaniem goed. Maar toen de gloednieuwe vlag op social media werd gepresenteerd, kwam de kritiek.De vlag had gebruikt kunnen worden bij feestelijke gebeurtenissen, hoog bezoek en andere evenementen. Maar waar de raad geen rekening mee had gehouden, was de ophef die daarna ontstond. Die gele ster op de vlag, afgeleid van het gemeentewapen, deed volgens sommigen denken aan een davidster, en daarmee de Jodenvervolging.Nadat Omrop Fryslân aandacht aan de zaak had besteed, vroeg het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israël) bij Noardeast-Fryslân om opheldering. Ook antidiscriminatiebureau Tûmba had kritiek.Niemand moet gekwetst worden door deze vlag, reageerde de gemeenteraad op de commotie. Gevolg: de gemeente gaat terug naar de tekentafel. De vlag zal worden aangepast. Wat het nieuwe ontwerp gaat worden, is niet bekend.