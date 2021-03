Papierfabriek komt met duurzame variant: eerste bietenpapier rolt van de lopende band

VELSEN - Bij een papierfabriek in Velsen lopen de eerste rollen duurzaam bietenpapier van de lopende band. Het is niet alleen duurzamer, maar met het maken van bietenpapier valt ook de energierekening van het bedrijf aanzienlijk lager uit.



Om nieuw papier te maken moet de zogeheten lignine, een natuurlijke organische verbinding, uit de houtpulp gehaald worden. Om dat te kunnen doen moet de houtpulp worden verhit tot hoge temperatuur en dat kost veel energie.



Om dit te reduceren ging het bedrijf op zoek naar alternatieven voor hout en vond dit in suikerbieten.



De pulp van suikerbieten komt vrij bij de productie van suiker en wordt voornamelijk gebruikt voor veevoer. Maar de hoeveelheid bietenpulp is aanzienlijk groter dan de dieren nodig hebben, dus blijft er genoeg over voor het maken van bietenpapier.



Inmiddels ligt op het terrein van de papierfabriek een grote berg pulp dat verwerkt zal worden tot papier.



Bij het maken van bietenpapier is een deel van de houtgrondstof vervangen door bietenpulp, een afvalproduct van de suikerfabriek, zo legt Rops uit. Het bietenpapier is te herkennen aan kleine donkere spikkeltjes in het witte papier. "Daarmee vertelt elk velletje papier zijn eigen verhaal", aldus papierspecialist Jan Rops.



Het bietenpapier wordt voornamelijk gebruikt voor de verpakking van levensmiddelen, zoals suiker. Vanwege voedselveiligheid mag voor levensmiddelenverpakkingen geen oud papier gebruikt worden en blijft het maken van nieuw papier noodzakelijk. Deze duurzame, minder energie-vretende variant is volgens Rops dan ook een welkome variant.

15-03-2021 12:09:17 Grouse

Het bietenpapier is te herkennen aan kleine donkere spikkeltjes in het witte papier. "Daarmee vertelt elk velletje papier zijn eigen verhaal"

Als schrijfpapier lijkt me dat minder geschikt. Interpunctie is voor veel mensen al een probleem.

Als je dan ook nog je tekst moet aanpassen op de bestaande punten, dan wordt het wel een hele puzzel.

15-03-2021 12:17:36 Buick

Wnplts: amsterdam



En in de verpakkingsindustrie wordt ook veel papier gebruikt.

Echt veel toepassingen denk ik.

15-03-2021 12:30:35 Mamsie

"Daarmee vertelt elk velletje papier zijn eigen verhaal",



Daarom is het niet geschikt als schrijfpapier. Véél te lastig lezen, twee verhalen door elkaar op één papiertje. Daarom is het niet geschikt als schrijfpapier. Véél te lastig lezen, twee verhalen door elkaar op één papiertje.

