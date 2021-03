Brutale dief van Britse sportwagen vraagt of garage de sloten even wil vervangen

Een Britse autodief die een oranje McLaren had gestolen in Birmingham is gearresteerd nadat hij bij een autogarage had gevraagd of ze even de sloten v

15-03-2021 10:05:19 venzje









Ik kan me daarnaast nauwelijks voorstellen dat zo'n wagen niet standaard is uitgerust met een track & trace-transponder.

15-03-2021 11:23:32 Grouse









Even omkatten zal ook niet meevallen denk ik. Veel te opvallende wagen

15-03-2021 11:51:47 venzje









@Grouse : Bij omkatten is het ook altijd handig als je een stelletje van dezelfde wagens hebt en het lijkt me bij dit type nog best een klus om die bij elkaar te krijgen. Het moet natuurlijk niet op werken gaan lijken.

15-03-2021 11:55:22 BatFish









. Toch fijn dat deze dief de politie zo behulpzaam is. Ja, tuurlijk, een knaloranje McLaren, die is uiteraard totaal niet traceerbaar. Wekt helemaal geen argewaan als je daarmee naar de eerste de beste garage gaat voor een nieuw slot..... Toch fijn dat deze dief de politie zo behulpzaam is.

