Handelaar koopt miljoenen koperen platen, krijgt geverfde stenen

Een buitenlandse grondstoffenhandelaar die voor 36 miljoen dollar (30 miljoen euro) aan koperen platen bestelde, kreeg geverfde stenen geleverd. De bizarre oplichting vond plaats onder het oog van douanebeambten en inspecteurs.



Het Zwitserse bedrijf Mercuria Energy Group kocht vorige zomer 10.000 ton koper van een Turkse leverancier. Dat schrijft de BBC.



De koperen platen zouden vanuit Istanbul naar China verscheept worden. Zo'n 6000 ton werd in meer dan 300 zeecontainers op acht verschillende boten vervoerd.



Toen het materiaal aankwam in de haven van het Chinese Lianyungang, bleek dat er geen koper in de zeecontainers zat. In plaats daarvan werden er tonnen en tonnen stenen gevonden. De stenen zouden geverfd zijn, zodat ze meer op koper leken.



Mercuria, een van de grootste oliehandelaren in de wereld, heeft aangifte gedaan bij de Turkse politie. De Turkse politie heeft meerdere verdachten aangehouden, die de koperen platen mogelijk vlak voor vertrek vanuit Istanbul hebben omgeruild voor de stenen.



Het bedrijf dat de koperen platen verkocht, wil niet reageren op vragen van de BBC.

13-03-2021 17:14:07

Normale procedure met in dit soort gevallen is dat er een surveyor voor de ontvanger wordt benoemd die controleert of de goederen wel aan de specificaties voldoen. Is dat het geval dan worden de containers verzegeld en voor verscheping aangeboden.

Of het is een ordinaire diefstal waarbij de goederen door stenen werden vervangen om de diefstal te verhullen. Bij een partij van 6000 ton lijkt me dat onwaarschijnlijk.

Of de surveyor is niet voor de volle honderd procent betrouwbaar geweest.

Of de ontvanger heeft de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen niet in acht genomen en heeft de verscheper op zijn mooie blauwe ogen vertrouwd. In dat geval een beetje dom als het gaat om een tegenwaarde van 36 miljoen dollar.