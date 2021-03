Begrafenismedewerker levend begraven tijdens delven van graf

Een begrafenismedewerker overleed terwijl hij bezig was een graf te delven.



De 42-jarige grafdelver uit New York (VS) heeft eigenlijk zijn eigen graf gegraven, schrijft Toronto Sun.



De man was bezig in het graf toen al het zand dat was opgegraven instortte en op hem terechtkwam.



Zijn collega’s hebben nog geprobeerd om hem te redden, maar het mocht niet baten. Pogingen van de brandweer en andere hulpdiensten mislukten eveneens.



De politie onderzoekt zijn dood.

Reacties

04-03-2021 12:25:53 Emmo

Stamgast



WMRindex: 48.361

OTindex: 27.163

Wie een kuil graaft?

04-03-2021 12:32:08 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 84.379

OTindex: 36.632

@Emmo :

voor een ander voor een ander

04-03-2021 12:56:18 allone

Oudgediende



WMRindex: 42.743

OTindex: 77.285

gevaarlijk beroep

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: