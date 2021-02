Man doet sit-ups op elektriciteitspaal, veroorzaakt grote stroomstoring

Een man die in China op een elektriciteitspaal klom om fitnessoefeningen te doen, heeft grote overlast veroorzaakt. Het lokale energiebedrijf besloot uit voorzorg om de elektriciteit af te sluiten. Dat trof tienduizenden huishoudens, berichten Chinese media.Op videobeelden is te zien dat de man ongeveer tien meter boven de grond zijn oefeningen, zoals sit-ups, doet. Het is onduidelijk waarom hij daar de elektriciteitspaal voor uitkoos bij de stad Chengdu, met ongeveer 16,5 miljoen inwoners. De politie nam de man mee, maar heeft nog niets bekendgemaakt over zijn identiteit of motivatie.Op Chinese sociale media reageerden mensen massaal op het voorval. “Ik ergerde me omdat er geen stroom was. En toen zag ik het nieuws en de reden”, schreef een gebruiker van het platform Weibo, de Chinese tegenhanger van Twitter. “Ik ben zowel boos als geamuseerd.”