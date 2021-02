Onderzoek: varkens kunnen ook videogames spelen

Een nieuwe wetenschappelijke studie stelde vier varkens op de proef en de bevindingen onthulden dat de dieren een verband vonden tussen de controller en het spel.



De varkens moesten de joystick gebruiken om een wijzer op het scherm te besturen.



De varkens waren in staat om verschillende niveaus van het spel te voltooien en gingen zelfs verder toen hun voedselbeloningsdispenser kapot ging, schrijft Female First.



Een vrouw die op een boerderij in het VK werkt, is van mening dat de bevindingen niet als een verrassing mogen komen voor degenen die aan de dieren gewend zijn.

Reacties

18-02-2021 08:28:07 Emmo

Stamgast



WMRindex: 48.138

OTindex: 27.146

Vertelt dit iets van het intelligentieniveau van de varkens of vertelt dit iets van het intelligentieniveau van de gamers?

18-02-2021 08:56:11 venzje

Oudgediende



WMRindex: 19.621

OTindex: 6.712

Niet alleen die vrouw die op een boerderij in het VK werkt vindt het geen verrassing. Het is algemeen bekend dat varkens intelligente dieren zijn. Qua intelligentie scoren ze als een driejarig mensenkind en staan ze met de chimpansee en de dolfijn in de top drie van intelligentste diersoorten.

