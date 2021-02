Huh? Pinguïns Burgers Zoo blijken koukleumen

ARNHEM - Je zou het niet verwachten, maar zelfs voor de pinguïns in Burgers' Zoo is het nu te koud buiten. De Arnhemse dierentuin heeft ze daarom naar binnen gehaald.Het gaat hier om zwartvoetpinguïns die normaal langs de kusten van Zuid-Afrika en Namibië leven en deze extreme weersomstandigheden niet gewend zijn. Volgens Burgers' Zoo is het een hardnekkige misverstand dat alle zeventien pinguïnsoorten op Antarctica in de kou leven.De dieren die nu binnen bij de kachel zitten, hebben geen eigen rotshol waardoor ze dus niet kunnen schuilen. Volgens de dierentuin gaat het om vijftien jonge en andere partnerloze zwartvoetpinguïns. Na de vorstperiode kunnen de beesten weer naar buiten.