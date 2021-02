Brugs verdwijningsdossier van 1990 opgelost door auto in Damse Vaart

BRUGGE - Dankzij de Cel Vermiste Personen is in Brugge een verdwijningsdossier uit 1990 opgelost. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling B

05-02-2021 16:35:30

Trieste zaak. In elk geval goed dat zijn familie nu zekerheid heeft over wat er met hem gebeurd is. Wel typisch dat een auto in een kanaal midden in de stad ruim 20 jaar onopgemerkt blijft. HIer worden binnenwateren volgens mij met enige regelmaat gecontroleerd, Grachten in steden worden regelmatig ontdaan van fietsen, winkelwagens etc. Een kanaal is uiteraard groter en dieper dan een gracht maar de auto was kennelijk zichtbaar vanaf de kant.