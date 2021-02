Nauwelijks stopcontacten in nieuw Cambreur College, dat bespaart stroom: Telefoon of laptop opladen kan thuis

De nieuwbouw van het Cambreur College in Dongen vordert snel, ligt iets voor op schema. Tijdens een rondleiding is te zien hoe ruim en licht het energieneutrale gebouw wordt. In de meivakantie moet de school zijn nieuwe onderkomen betrekken, en krijgt Dongen de mogelijkheid om afscheid te nemen van het oude gebouw.



,,Mijn leerlingen zeggen dat ik wel een beetje verliefd lijk op dit gebouw”, lacht Bram Thielen, docent van het Cambreur College aan het einde van een rondleiding door de nieuwbouw van de school, die hij met directeur René Hermans verzorgt. Hij kijkt trots rond in de collegezaal, waar meer dan honderd leerlingen les gaan krijgen. Net als alle andere lokalen oogt ook deze zaal licht en ruim. ,,Vijf jaar geleden zijn we hiermee begonnen, en het overtreft mijn stoutste verwachtingen. Het wordt een gebouw van iedereen.”



Na een kijkje in de nieuwe gymzaal, die een ‘state of the art’ inrichting zal krijgen, gaat het via een gang naar de aula. Onderweg is te zien hoe het gebouw van buiten bekleed is met cortenstaal. ,,Als de zon erop schijnt is het oranje”, aldus Thielen. ,,Wanneer het nat is van de regen, is het donkerbruin. Het is mooi, maar vrij duur. We hebben er drie maanden over lopen soebatten of we dit materiaal wilden gebruiken. Toen bleek dat de aannemer er goedkoper aan kon komen, hebben we er toch voor gekozen. We zijn er heel blij mee.”



De aula ligt pal achter de nieuwe ingang van de school, een zee van ruimte met een hoogte van elf meter, en aan het verste einde een tribune waar de leerlingen tijdens de pauze kunnen zitten, maar die ook heel geschikt is om naar uitvoeringen te kijken.



Er is nergens baksteen gebruikt, een kenmerk van architectenbureau cepezed. De ramen zijn groot. Van verschillende kanten valt daglicht binnen. ,,Hier willen we straks de diploma-uitreiking doen”, zegt Hermans. ,,De afstuderende leerlingen maken het gebouw niet meer mee. We willen hen toch iets ervan laten beleven.”



De school is overzichtelijk ingedeeld. Op begane grond komt de afdeling kunsten en informatica, op de eerste verdieping het havo, de etage daarboven het vwo. Het mavo komt in een gebouw dat er tegenover staat. Elke afdeling krijgt tinten in een eigen kleur. Deuren en kozijnen zijn van blank hout.



Stopcontacten en usb-aansluiting zijn er nauwelijks. De leerlingen zullen hun apparaten thuis moeten opladen. ,,Dit wordt een energieneutraal gebouw”, zegt Hermans. ,,Het dak ligt vol met zonnecollectoren. Opladen door leerlingen levert het grootste stroomverbruik op. Dat is dus een post waar we graag op bezuinigen.”



De bouw verloopt voorspoedig, aldus Thielen. ,,In het voorjaar gaan we over. Dan kan Dongen nog één keer in het oude gebouw rondlopen. In juni begint de afbraak van het gebouw en de aanleg van het voorterrein. Dat wordt een geheel met het omliggende groen.”

Reacties

01-02-2021 20:38:26 omabep

Scheelt in de kosten en onderhoud. Maar het is ook een les voor de leerlingen dat niet altijd alles aanwezig is zoals ze gewend zijn. Ze verwachten nu al soms veel te veel.

