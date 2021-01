Hacker gijzelt slimme kuisheidskooi om penis mee af te sluiten

Er werd in oktober vorig jaar al voor gewaarschuwd: de Qiui Cellmate, een slimme kuisheidskooi, is niet veilig en kan gehackt worden. Dat is nu gebeur

Reacties

13-01-2021 12:49:39 venzje

Oudgediende



WMRindex: 19.315

OTindex: 6.513

Alleen het bestáán van die dingen is al WMR! En dan dit!

13-01-2021 13:00:57 Buick

Senior lid

WMRindex: 654

OTindex: 100

Wnplts: amsterdam

@venzje er zijn dus mannen die hun kroonjuweel in zo'n kluis leggen

13-01-2021 13:11:21 Madarian

Oudgediende



WMRindex: 2.504

OTindex: 5.600

Hier past maar één woord: lullig.

13-01-2021 13:22:32 venzje

Oudgediende



WMRindex: 19.315

OTindex: 6.513

@Madarian : Klote past ook, gezien het instructiefilmpje.



Zo'n ding lijkt me trouwens ook niet echt hygiënisch. Je kunt de boel niet eens fatsoenlijk schoonhouden.



Laatste edit 13-01-2021 13:25 past ook, gezien het instructiefilmpje.Zo'n ding lijkt me trouwens ook niet echt hygiënisch. Je kunt de boel niet eens fatsoenlijk schoonhouden.

13-01-2021 13:49:11 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 39.164

OTindex: 82.367

Waarom zou iemand zijn jongeheer willen opsluiten??

13-01-2021 14:29:29 Grouse

Erelid



WMRindex: 2.536

OTindex: 2.458

Ik kan me opwindender speeltjes voorstellen. Waarom zou je zoiets gebruiken?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: