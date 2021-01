Franse jager vindt uitgemergelde hond die met ketting is vastgemaakt aan boom

Eén van zijn eigen honden begon te blaffen. Er was iets mis. Verscholen in het bos in de Vendée ontdekte een jager een bange en erg vermagerde vierv

08-01-2021 18:14:43 allone

“De persoon die dat heeft gedaan, houdt duidelijk niet van dieren”, besloot Frédéric. “Zoiets doe je een hond toch niet aan.”

Dat zijn we natuurlijk allemaal met hem eens.

Tegelijkertijd is het ironisch om dat te horen van een jager, die zonder problemen dieren doodschiet. Dat zijn we natuurlijk allemaal met hem eens.Tegelijkertijd is het ironisch om dat te horen van een jager, die zonder problemen dieren doodschiet.

08-01-2021 19:01:58 Mamsie

@allone : jagers houden wél van dieren. Heel veel zelfs. Ze kunnen ze van pure liefde wel ópvreten!

