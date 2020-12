Tiener die zijn nier voor iPhone verkocht nu levenslang bedlegerig

Een tiener die zijn nier heeft verkocht om een iPhone te kopen, is waarschijnlijk voor zijn leven bedlegerig.



Wang Shangkun was 17 jaar oud toen hij besloot het vitale orgaan op de zwarte markt te verkopen voor US$ 3.200.

De tiener, wiens familie in een van de armste provincies van China woonde, wilde een iPad 2 kopen, maar had niet genoeg geld om het apparaat te betalen, meldt Unilad.



Destijds vroeg de tiener: “Waarom heb ik een tweede nier nodig? Eén is genoeg”, en na de verkoop gebruikte hij het geld om een iPad 2 en een iPhone 4 te kopen.



Toen hij naar huis terugkeerde met zijn nieuwe apparaten, werd Shangkun’s moeder achterdochtig en dwong ze hem om te vertellen wat hij had gedaan.



Nadat details over de handel aan het licht kwamen, werden negen mensen die bij de operatie betrokken waren, gearresteerd, van wie er vijf sindsdien zijn beschuldigd van opzettelijk letsel en orgaanhandel.



Shangkun kreeg later een infectie in zijn resterende nier, die vermoedelijk werd veroorzaakt door de onhygiënische locatie van de operatie en het gebrek aan postoperatieve zorg die hij kreeg. Hij leed aan nierfalen en zijn toestand was zo ernstig dat hij bedlegerig werd.



Shangkun moet nu elke dag dialyseren om zijn bloed te zuiveren van de gifstoffen die zijn overgebleven nier niet meer aankan.



Nadat degenen die betrokken waren bij de oogstoperatie waren gearresteerd, kreeg de familie van Shangkun naar verluidt een schadevergoeding van ongeveer US$ 300.000.

Ach, wat droevig is dit. In zijn jeugdige overmoed een foute beslissing genomen en nu genadeloos afgestraft worden...

kreeg de familie van Shangkun naar verluidt een schadevergoeding van ongeveer US$ 300.000.

