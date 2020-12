Datingfraude kost vrijgezel gemiddeld 17.000 euro

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) en het ministerie van Justitie en Veiligheid starten in samenwerking met de Fraudehelpdesk, Slachtofferhulp Nederland en onlinedatingservice expert Match Group vanaf 7 december een online voorlichtingscampagne voor datende 40-plussers. Uit cijfers van de Fraudehelpdesk blijkt dat deze groep daters gemiddeld 17.000 euro euro verliest als hij of zij in de fuik van een dateoplichter loopt. Dat bedrag is twee keer zo hoog als in 2019.



Dateoplichters winnen het vertrouwen van het potentiële slachtoffer en overladen hem of haar met complimenten. Vervolgens wordt om geld gevraagd. De campagnevideo laat zien hoe dit tot stand kwam in het verhaal van Sylvia en Henk. Beide 40-plussers vertellen hoe gewiekst hun online minnaars te werk gingen. Henk zegt daarin: “Je schrijft je in en maakt een profiel aan. Wat kun je daar nou meer verliezen?” Zowel Sylvia als Henk worden vervolgens voor vele euro’s opgelicht. Naast financiële schade, liepen zij ook emotionele schade op, zoals schaamte en het vertrouwen verliezen in de medemens.



-De oplichter bouwt in de loop van weken of maanden een emotionele vertrouwensband op en vraagt vervolgens om geld voor een noodgeval.



-Vaak wordt aangedrongen om de communicatie naar een andere app te verplaatsen, zoals WhatsApp of e-mail.



-De verzoeken om geld beginnen met relatief kleine bedragen die vervolgens oplopen.



-De berichten komen vaak vanuit het buitenland. De oplichter beweert niet in staat te zijn persoonlijk te ontmoeten en/of annuleert op het laatste moment plannen voor een ontmoeting.



Aan mensen die online daten, wordt geadviseerd om:



-Nooit geld over te maken naar degene met wie er gedate wordt.



-Nooit toegang te geven tot persoonlijke documenten, zoals een paspoort of rijbewijs.



-Foto’s te controleren via Google Image of TinEye.



-Te blijven communiceren via de datingwebsite en niet via e-mail of Whatsapp.



-Familie en vrienden op de hoogte te houden. De fraudeur probeert namelijk de datingpartner te isoleren om hem/haar makkelijker te beïnvloeden.



De campagne vloeit voort uit een samenwerking tussen het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV), het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Politie, Slachtofferhulp Nederland en de Fraudehelpdesk. Om de campagne te verspreiden onder de 40-plussers die online daten, werd de samenwerking gezocht met Match Group, die onder andere de populaire datingsites Lexa en Tinder in het portfolio heeft. Match Group zorgt via de verschillende datingsplatformen voor zichtbaarheid van de campagne om singles te waarschuwen.

Het gaat dus om een vorm van online-hersenspoeling. Als je hunkert naar aandacht en liefde ben je kennelijk een makkelijke prooi.....

