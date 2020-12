Amerikaanse gezondheidsfunctionaris noemt pandemie communistisch complot

Nu de coronacijfers in de Verenigde Staten dag na dag recordhoogtes halen, zaait een hooggeplaatste gezondheidsfunctionaris uit de Amerikaanse deelstaat Wyoming twijfel over de oorsprong van het virus.



De functionaris, verbonden aan het gezondheidsdepartement van Wyoming, het overheidsorgaan dat de coronapandemie in de staat moet bestrijden, trekt de oorsprong van de pandemie in twijfel.



Volgens een manager van het departement, Igor Shepherd, is de pandemie en de ontwikkeling van een vaccin een poging van Rusland en China om het communisme wereldwijd te verspreiden. Shepherd deed die uitspraak afgelopen maand op een evenement in Loveland, Colorado, waar hij gastspreker was.



De omstreden quote lekte vorige vrijdag uit, toen de VS een nieuw record van 229,077 coronabesmettingen rapporteerden. Op hetzelfde evenement noemde de man het aankomende coronavaccin tevens een “biologisch wapen”, bericht NBC.



Shepherd werkt sinds 2013 voor het gezondheidsdepartement en had een rol in het coronaresponsteam. Volgens de woordvoerder van het departement was dat wel geen leidinggevende rol.

Reacties

10-12-2020 14:16:14 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 83.175

OTindex: 36.173

Fidel Castro is dood, dus die kan de schuld niet meer krijgen

10-12-2020 14:29:24 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 6.153

OTindex: 2.377

Waarom zou deze pandemie in het voordeel van het communisme zijn vraag ik mij af?

10-12-2020 14:42:48 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 83.175

OTindex: 36.173

@KhunAxe :

dat is het niet, maar nog steeds zijn er communistenvreters die ons willen aanpraten dat alle kwaad ons door communisten wordt aangedaan dat is het niet, maar nog steeds zijn er communistenvreters die ons willen aanpraten dat alle kwaad ons door communisten wordt aangedaan

10-12-2020 14:47:24 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 38.850

OTindex: 81.624

Quote:

En dat is helemaal niet waar, het komt door de opwarming van de aarde! 😎🤣 En dat is helemaal niet waar, het komt door de opwarming van de aarde! 😎🤣

10-12-2020 14:51:11 Grouse

Erelid



WMRindex: 2.418

OTindex: 2.387



Dat gezegd hebbende moet ik ook melden dat ik er geen kaas van gegeten heb en dus zou ik het niet als theorie willen verspreiden.

@Mamsie : Het zou best eens een indirect effect kunnen zijn.Dat gezegd hebbende moet ik ook melden dat ik er geen kaas van gegeten heb en dus zou ik het niet als theorie willen verspreiden.

10-12-2020 15:14:24 MIADIA

Oudgediende



WMRindex: 4.652

OTindex: 5.817

S @KhunAxe :

Waarom zou deze pandemie in het voordeel van het communisme zijn vraag ik mij af? QuoteWaarom zou deze pandemie in het voordeel van het communisme zijn vraag ik mij af?



in het kader van 'eerlijk zullen we alles delen' is het wel zo fijn dat de hele wereld er last van heeft



in Amerika roept men nu harder om universal healthcare, wat natuurlijk heel communistisch is en heel erg eng in het kader van 'eerlijk zullen we alles delen' is het wel zo fijn dat de hele wereld er last van heeftin Amerika roept men nu harder om universal healthcare, wat natuurlijk heel communistisch is en heel erg eng

