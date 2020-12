Onderzoek: wietgebruik achter het stuur leidt tot urenlang onveilig rijgedrag. (Duh)

Autobestuurders die wiet hebben gerookt blijken inderdaad een gevaar op de weg. Tot vier uur vanaf het inhaleren van wiet met THC is er een grote kans op slingerend rijgedrag. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht, die mensen onder invloed van wiet op de weg liet rijden.



De resultaten van het onderzoek zijn vandaag gepubliceerd in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift JAMA.



Deelnemers aan de studie inhaleerden wietdampen met behulp van een verdamper. Daarna reden ze zo'n 100 kilometer op de snelweg rond Maastricht, in een speciale testauto met camera.



"We hebben rijtesten gedaan op de openbare weg. Direct na het roken en na vier uur. Na vier uur zijn de effecten van blowen wel ongeveer weg", zegt hoogleraar Psychofarmacologie aan de universiteit van Maastricht Jan Ramaekers, die het onderzoek leidt.



In het onderzoek werd gebruikgemaakt van verschillende soorten wiet. Zo werd er wiet gebruikt met tetrahydrocannabinol (THC) en wiet met een combinatie van THC en cannabidiol (CBD), de twee belangrijkste werkzame stoffen in cannabis. Ook werd getest met cannabis die alleen CBD bevat.



Gebruikers van cannabis met THC of een combinatie van THC en CBD als belangrijkste bestanddeel, waren qua slingergedrag vergelijkbaar met mensen die meer dan 0,5 promille alcohol in hun bloed hadden. Dat is de wettelijke limiet voor alcoholgebruik in het verkeer. Pas vier uur na gebruik was de invloed op het rijgedrag weer minimaal. Bij de groep die wiet had gebruikt met alleen CBD was er geen merkbare beïnvloeding van het weggedrag.



"In de wetgeving gaan ze uit van een grenswaarde, maar hoe lang het duurt voordat je na het roken weer onder die grenswaarde komt, dat was nog niet goed onderzocht", zegt onderzoeksleider Ramaekers. "Nu blijkt dat het dus vier uur."



Er is veel belangstelling voor het Nederlandse onderzoek in het buitenland. "In de Verenigde Staten word cannabis steeds meer gelegaliseerd, en het risico op de weg is daarmee ook groter, omdat men daar sneller achter het stuur stapt vanwege de afstanden."



Aan het onderzoek deden 26 gezonde, regelmatige cannabisgebruikers mee. Van de 188 testritten moesten er 16 om veiligheidsredenen worden afgebroken. De experimenten werden volgens Ramaekers altijd met een lesauto en een instructeur gedaan, met dubbele bediening, 'zodat er niets mis kan gaan'.



"Het onderzoek hebben we op de snelweg gedaan met een camera op de auto. Die houdt het slingeren van de auto bij. En wat blijkt nu uit dit onderzoe? Dat er veel meer slingering is na het roken van cannabis met THC, en dat het tot wel vier uur duurt voordat het is uitgewerkt. Ook laat deze studie staan zien dat CBD geen invloed heeft op de negatieve effecten van THC op rijgedrag."

Reacties

Maar dan is er nog 1 ding wat ze vergeten zijn te onderzoeken: de hoeveelheid cannabis die word ingenomen en de sterkte hiervan. Want de hoeveelheid thc in wiet varieerd van enkele procenten tot wel bijna 30 procent

